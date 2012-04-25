В 200 тыс. оценил зампрокурора услугу по попытке досрочного освобождения

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25 апреля 2012, 19:50 [ «Аргументы Недели. Ярославль» ]

Фото с сайта yaroslavl.rfn.ru

В Ярославской области в среду 34-летнему заместителю прокурора по надзору за исправительными учреждениями предъявлены официальные обвинения в мошенничестве на 200 тыс. рублей: он с подельником взял деньги за досрочное освобождение заключенного.

"По версии следствия, с сентября 2009г. по январь 2010г. зампрокурора вместе со своим знакомым получили от представителей осужденного, отбывающего наказание в областном исправительном учреждении, денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за положительное решение вопроса в пределах его компетенции об условно-досрочном освобождении осужденного", - сообщил в среду Следственный комитет РФ.

Выполняя условия "сделки", заместитель ярославского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях ходатайствовал об освобождении осужденного от дальнейшего отбытия наказания, однако суд не пошел на ему встречу прокурору и отказал в удовлетворении запроса. Тем не менее, обвиняемый и его подельник распорядились полученными от осужденного средствами по своему усмотрения.