Опер пятигорского угро забил насмерть женщину, с которой жил в ее квартире

//Криминал

25 апреля 2012, 16:32 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта amic.ru

В Пятигорске накануне 34-летний оперативник городского угро проломил голову и переломал ребра 37-летней сожительнице. Возбуждено дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть.

За это полицейский может быть осужден до 15 лет.

"24 апреля 2012 года в одном из многоквартирных домов в городе Пятигорске было обнаружено тело проживавшей там 37-летней женщины с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра и многочисленными кровоподтеками туловища", - сообщает в среду СУ СКР по Ставропольскому краю.

Пятигорские правоохранники установили и задержали преступника.

"Им оказался 34-летний оперуполномоченный отделения "А" отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Пятигорску. По версии следствия, 24 апреля 2012 года между сожителями произошла ссора, в ходе которой сотрудник полиции нанес многочисленные удары руками в область головы и туловища женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием подготавливается в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.