Полицейские избили 23-летнего автомобилиста за отказ предъявить права

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25 апреля 2012, 16:17 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта contrasterra.ru

В Промышленном районе Ставрополя два инспектора ДПС до посинения избили руками, ногами и жезлом водителя автомобиля, который не остановился по их требованию для проверки документов. Следователи возбудили на полицейских уголовное дело.

"По данным следствия, ночью 20 марта 2012 года двое инспекторов ДПС нанесли множественные удары ногами, руками и регулировочным жезлом по различным частям тела 23-летнего мужчины за его отказ остановиться для проверки документов, подтверждающих право на управление транспортным средством. При этом сотрудники полиции не имели законных оснований для применения физической силы", - говорится в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

В результате автомобилист получил ушиб мягких тканей, ссадины и кровоподтеки лица, кровоподтеки спины.

Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", максимальная санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование продолжается.