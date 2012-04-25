Контрольный в голову - выживут ли бизнесмен и его жена

//Криминал

25 апреля 2012, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня днем на улице Озерной в Москве в Тимура Умерова и его супругу стреляли из дробовика. Директора ЗАО «Гудвин-3» преступник застал на лестничной площадке - там его и обнаружили полицейские.



В женщину киллер стрелял уже в квартире. Супруги остались живы, сейчас они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фирма Умерова занимается строительством поселка «Балтия» под Москвой. За свою многолетнюю практику предприниматель неоднократно бывал в полиции. В 2007 году на него даже было заведено уголовное дело.

Следственный комитет проверяет версию заказного убийства, сообщает «КП».



