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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Контрольный в голову - выживут ли бизнесмен и его жена

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня днем на улице Озерной в Москве в Тимура Умерова и его супругу стреляли из дробовика. Директора ЗАО «Гудвин-3» преступник застал на лестничной площадке - там его и обнаружили полицейские.


 В женщину киллер стрелял уже в квартире. Супруги остались живы, сейчас они госпитализированы в тяжелом состоянии.
Фирма Умерова занимается строительством поселка «Балтия» под Москвой. За свою многолетнюю практику предприниматель неоднократно бывал в полиции. В 2007 году на него даже было заведено уголовное дело.
Следственный комитет  проверяет версию заказного убийства,  сообщает «КП».

НС

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