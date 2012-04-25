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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Четырехлетнего малыша заразили СПИДом в одной из клиник

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Мальчика лечили не в одной клинике Московской области. Последнее место, куда обратились родители 4-летнего малыша - Морозовская детская больница. У сына пошла сыпь по всему телу.


 Обследование показало, что причина - вирус иммунодефицита. Родители были в панике, тоже сдали анализы, но у них, к счастью, СПИДа не обнаружили.
Недавно малыш лежал в больнице города Подольска — сюда и выехала комиссия, созданная из работников столичного Минздрава. Также будут проверять родильный дом. Мама ребенка вспомнила, что когда на второй день в роддоме ей принесли ребенка, личико у него было исцарапано. Акушеры сказали, что он «сам поцарапался, ноготочками», пишет «КП».
Проверка медучреждений пройдет в ближайшее время.

НС

//картина дня

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