Четырехлетнего малыша заразили СПИДом в одной из клиник

//Криминал

25 апреля 2012, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Мальчика лечили не в одной клинике Московской области. Последнее место, куда обратились родители 4-летнего малыша - Морозовская детская больница. У сына пошла сыпь по всему телу.



Обследование показало, что причина - вирус иммунодефицита. Родители были в панике, тоже сдали анализы, но у них, к счастью, СПИДа не обнаружили.

Недавно малыш лежал в больнице города Подольска — сюда и выехала комиссия, созданная из работников столичного Минздрава. Также будут проверять родильный дом. Мама ребенка вспомнила, что когда на второй день в роддоме ей принесли ребенка, личико у него было исцарапано. Акушеры сказали, что он «сам поцарапался, ноготочками», пишет «КП».

Проверка медучреждений пройдет в ближайшее время.



