Полицейскому в Петербурге предъявлено обвинение

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25 апреля 2012, 13:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Бывшему полицейскому Николаю Мирошкину, насмерть сбившему женщину и ребенка на пешеходном переходе в Петербурге предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в среду.



"Мирошкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.



15 апреля сотрудник полиции в Петербурге на личном автомобиле насмерть сбил женщину с ребенком. ДТП, в котором столкнулись две машины, произошло около 22:00 на улице Руставели. По данным МЧС, один из автомобилей выбросило на тротуар, он сбил двух пешеходов, они погибли. Два человека, находившихся в одной из машин-участниц аварии, получили травмы.



В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что за рулем иномарки, спровоцировавшей ДТП, находился оперуполномоченный 15-го отдела, лейтенант полиции. Полицейского-нарушителя задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

Экспертиза не выявила алкоголя в крови предполагаемого виновника ДТП.



Руководство 15-го отдела полиции было отстранено от исполнения обязанностей на время служебной проверки.Мирошкин был арестован судом на 2 месяца.