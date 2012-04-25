В Забайкалье задержаны полицейские за насилие и пытки

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25 апреля 2012, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Задержаны замглавы Могочинского отдела полиции в Забайкальском крае и его бывший заместитель, подозреваемые в неоднократном применении жестоких пыток к задержанным, в том числе с использованием электротока.



По версии следствия, с 2009-го по 2012 годы подозреваемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, заставляли сознаться в совершении преступлений, применяя к задержанным, жителям города Могочи насилие и пытки.



Ранее "АН" писали: В Екатеринбурге двоих сотрудников полиции подозревают в «выбивании» признательных показаний.



