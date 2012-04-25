Ряд ограблений в столице: орудует банда мотоциклистов

//Криминал

25 апреля 2012, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в Москве произошло несколько ограблений автомобилей неизвестными на мотоциклах и скутерах. Грабили, разбивая стекла машин, стоящих в пробках женщин-водителей.



На улице Мурановская двое неизвестных разбили стекло автомобиля "Мицубиси-Лансер" и выхватили из салона машины сумку с 63 тысячами рублей и документами. Неизвестные скрылись на мотоцикле темно-красного цвета без номерных знаков.

На парковке у магазина на Дмитровском шоссе двое неизвестных из салона автомобиля жительницы Подмосковья "Фольксваген Пассат" выхватили сумку и скрылись на мотоцикле черного цвета без номерных знаков. В сумке находились документы, сотовый телефон и 52 тысячи рублей.

Двое на мотоцикле черного цвета ограбили на светофоре у дома номер 19 по 1-му Митинскому переулку автомобиль "БМВ-325", за рулем которого находилась неработающая москвичка. Сценарий тот же – разбитое стекло остановившегося автомобиля, кража женской сумки с документами и 15 тысячами рублей.

Аналогичный случай произошел и в пробке на Дмитровском шоссе: автомобиль "Тойота Лэнд Крузер-100", кража из салона сумки с документами, сотовым телефоном и деньгами. На этот раз злоумышленники были на скутере черного цвета.



По все случаям возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж).



