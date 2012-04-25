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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Ряд ограблений в столице: орудует банда мотоциклистов

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в Москве произошло несколько ограблений автомобилей неизвестными на мотоциклах и скутерах. Грабили, разбивая стекла машин,  стоящих  в пробках женщин-водителей.


 На улице Мурановская  двое неизвестных разбили стекло автомобиля "Мицубиси-Лансер" и выхватили из салона машины сумку с 63 тысячами рублей и документами. Неизвестные скрылись на мотоцикле темно-красного цвета без номерных знаков.
На парковке у магазина на Дмитровском шоссе двое неизвестных из салона автомобиля жительницы Подмосковья "Фольксваген Пассат" выхватили сумку и скрылись на мотоцикле черного цвета без номерных знаков. В сумке находились документы, сотовый телефон и 52 тысячи рублей.
Двое на мотоцикле черного цвета ограбили на светофоре у дома номер 19 по 1-му Митинскому переулку автомобиль "БМВ-325", за рулем которого находилась неработающая москвичка. Сценарий тот же – разбитое стекло остановившегося автомобиля, кража женской сумки с документами и 15 тысячами рублей.
 Аналогичный случай произошел  и в пробке на Дмитровском шоссе: автомобиль "Тойота Лэнд Крузер-100", кража из  салона сумки с  документами, сотовым телефоном и деньгами. На этот раз злоумышленники были на скутере черного цвета.

По все случаям возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж).

НС

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