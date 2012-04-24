Педофилу, насиловавшему годами дочь и малолетнюю внучку грозит 20 лет

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24 апреля 2012, 23:53 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Фото с сайта i-news.kz

В Саратовской области 51-летний мужчина арестован за многократное изнасилование своей внучки 2004 года рождения и ее 30-летней матери. Женщина заявила на отца в полицию после того, как заподозрила, что он истязает ребенка.

В июне 2010 года дедушка-педофил в рабочем поселке Романовка Балашовского района впервые изнасиловал свою внучку, которой на те поры было всего шесть лет. И с тех пор уже делал это неоднократно во время своих визитов.

Запуганный дедом ребенок никому не жаловался. Мать ни о чем не догадывалась.

7 апреля этого года мужчина, который является пенсионером, изнасиловал свою 30-летнюю дочь. Женщина решилась заявить на него в полицию. Она рассказала полицейским, что с 19 лет отец насиловал ее, а до этого сексуально домогался.

"В ходе доследственной проверки были получены сведения, позволяющие предполагать возможность совершения указанным мужчиной насильственных сексуальных действий в отношении малолетней девочки, являющейся дочерью заявительницы", - сообщает СУКР по Саратовской области.

"19 апреля 2012 года следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении указанного 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б"ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении. По этим статьям суд может дать насильнику до 20 лет тюрьмы.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования у малолетней девочки имеются повреждения, свидетельствующие о возможности совершения с ней половых актов, у женщины имеется кровоподтёк на левом предплечье. Малолетняя девочка и ее мать признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве, назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевшим и подозреваемому.

20 октября суд вынес решение о заключении мужчину под стражу. От дачи показаний он отказывается.

Расследование уголовного дела продолжается.