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24 апреля 2012, 19:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта autosaratov.ru

В Москве суд во вторник санкционировал заключение под стражу оперуполномоченного по особо важным делам майора полиции Андрея Юрова, обвиняемого в получении взятки в €100 тыс. от предпринимателя и разглашении гостайны.

"Главным следственным управлением СК России по городу Москве в отношении оперуполномоченного по особо важным делам отделения по борьбе с неправомерным доступом к компьютерной информации 38 отдела Управления "К" бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России майора полиции Андрея Юрова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны)", - сообщает во вторник пресс-служба СКР.

По версии следствия, оперуполномоченный получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. евро за прекращение уголовного дела. При получении денежных средств 16 апреля 2012 года полицейский был задержан с поличным.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По ходатайству следователя в отношении Юрова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.