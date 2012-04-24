Суд арестовал экс-главу управления подразделения МВД Сандрукяна (ВИДЕО)

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24 апреля 2012, 19:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта apiural.ru

Мещанский суд Москвы санкционировал арест бывшего начальника Следственного управления УТ по Центральному федеральному округу МВД РФ полковника юстиции Эдуарда Сандрукяна, которого подозревают в мошенничестве.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Сандрукяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообшает во вторник пресс-служба СКР.

"АН" писали, что в Москве при получении взятки задержан Эдуард Сандрукян.

"22 апреля в выставочно-торговом центре "Крокус Сити Молл" при получении денежных средств в сумме 900 тыс. долларов США был задержан бывший начальник следственного управления УТ по Центральному федеральному округу МВД России полковник юстиции Эдуард Сандрукян", - говорится в сообщении СКР.