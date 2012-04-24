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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

"Тренер" по боевым искусствам выбросил 5-летнего "воспитанника" в мусоропровод

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта specural.com
Фото с сайта specural.com

В Коми прокурор республики Сергей Бажутов во вторник взял на свой контроль расследование уголовного дела по гибели пятилетнего ребенка в мусоросборнике Ухты, сообщает пресс-служба ведомства. Туда его сбросил еще живым знакомый его родителей.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти достали из помещения мусоросборника утром 22 апреля в доме по улице Сенюкова города Ухты. Было установлено, что погиб 5-летний мальчик, проживавший в соседнем общежитии с матерью и старшим братом. Смерть ребенка, как следует из судебно-медицинского исследования, наступила в результате тяжелой тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 30-летнего уроженца г. Ухты, который месяц назад освободился из мест лишения свободы.

"Как пояснил подозреваемый – знакомый родителей мальчика - вечером 21 апреля текущего года он общался с ребенком и по его просьбе показывал боевые приемы. Это происходило на лестничной площадке в общежитии, в котором проживает мужчина. Мальчик с семьей (мать злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает) проживал в общежитии рядом. В ходе демонстрации очередного приема мужчина наступил мальчику на голову, от чего у того пошла из носа кровь, и он потерял сознание", - говорится в сообщении СУ СКР по Республике Коми.

Испугавшись, что родственники ребенка узнают о случившемся, мужчина перенес его на лестничную площадку между 2 и 3 этажами и сбросил головой вниз в мусоропровод. Несмотря на то, что мальчик звал на помощь, мужчина с места преступления скрылся.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

ЛБ

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