В старинном петербургском парке на костре сожгли мужчину

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24 апреля 2012, 11:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Санкт-Петербурге в парке "Екатерингоф" обнаружен сильно обгоревший труп человека, лежащий в догоревшем костре. Пока неизвестно, был ли неизвестный сожжен живьем или таким образом преступники пытались избавиться от тела убитого ими человека.

По факту обнаружения тела правоохранительными органами Санкт-Петербурга проводится проверка, передает Интерфакс.

Старинный парк "Екатерингоф" расположен в Кировском районе города поблизости от станции метро "Нарвская". Он является излюбленным местом отдыха студентов Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров, находящегося неподалеку.