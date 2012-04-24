Серьезное ДТП в Приморском районе Петербурга

//Криминал

24 апреля 2012, 11:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Сегодня днем у дома 45 на Планерной улице произошла крупная авария. В столкновении участвовали три машины: «БМВ», «Инфинити» и «Тойота». Установить схему движения автомобилей до сих пор трудно.



Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции так и не смогли получить внятных объяснений от автомобилистов. Хозяйка «Тойоты» - единственный участник аварии, который смог избежать травм и отделалась только шоком. Хозяину «Инфинити» и «БМВ» оказывали помощь медики скорой помощи. Затем мужчин доставили в больницу. Девушка же смогла припомнить только лишь момент столкновения в свою машину.



У БМВ и «Инфинити» серьезно повреждены капоты и, очевидно, машины уже не подлежат восстановлению. В обоих салонах при ударе сработали подушки безопасности. У «Тойоты» пострадал багажник. Можно предположить, что скорее всего хозяин за рулем «Инфинити» не справился с управлением, врезался во впереди идущую «Тойоту» и вылетел на встречную полосу, по которой двигалась БМВ.



