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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Приморье задержан торговец детьми

24 апреля 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники госавтоинспекции задержали в Артеме 19-летнего торговца детьми. Молодой человек родом из Молдавии находился в международном розыске. 

Наряд ДПС проводил патрулирование территории и заметил автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Инспекторы ГИБДД попросили у  водителя предъявить документы. Он предоставил стражам порядка Артема паспорт гражданина Молдавии. Гаишники решили проверить автомобилиста и доставили его в участок.

Полицейские установили,  что тоговец детьми находится в международном розыске, сообщает РИА PrimaMedia. 
В ближайшее время молдаванин будет отправлен на историческую родину. Там его ждет суд.

ИЧ

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