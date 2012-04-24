В Приморье задержан торговец детьми

//Криминал

24 апреля 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники госавтоинспекции задержали в Артеме 19-летнего торговца детьми. Молодой человек родом из Молдавии находился в международном розыске.

Наряд ДПС проводил патрулирование территории и заметил автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Инспекторы ГИБДД попросили у водителя предъявить документы. Он предоставил стражам порядка Артема паспорт гражданина Молдавии. Гаишники решили проверить автомобилиста и доставили его в участок.

Полицейские установили, что тоговец детьми находится в международном розыске, сообщает РИА PrimaMedia.

В ближайшее время молдаванин будет отправлен на историческую родину. Там его ждет суд.