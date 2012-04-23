В Свердловской области призывник попал в реанимацию после избиения

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23 апреля 2012, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области расследуют обстоятельства избиения военнослужащего. В отношении контрактника из войсковой части внутренних войск (ВВ) МВД возбуждено дело. Он якобы так избил сослуживца, что тот попал в реанимацию.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Как отмечает Следственный комитет России, ефрейтор Рустам Гюльмагомедов в расположении части 5425 избил сослуживца-призывника. Последний получил закрытую травму живота с обильным внутренним кровотечением и разрывом печени, передает РИА Новости. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Пятого военного клинического госпиталя ВВМВД.В настоящее время устанавливаются причины конфликта между военнослужащими.