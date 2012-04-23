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23 апреля 2012, 13:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта b0.ac-images.myspacecdn.com

В Москве в понедельник в Таганском суде мужчина, под предлогом передачи ходатайства, проник в кабинет судьи Елены Ивановой, продлившей арест участницам группы Pussy Riot, и потребовал освободить девушек, размахивая топором.

"В понедельник мужчина прошел в здание Таганского суда. При этом он был досмотрен судебными приставами и сотрудниками охраны, но металлоискатель на металлический предмет не среагировал", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Ксения Ляпина, передает Интерфакс.

30-летний мужчина проник в зал судебных заседаний, где находилась судья Елена Иванова, стал высказывать в ее адрес угрозы и достал небольшой топорик.

"Судья нажала "тревожную кнопку", после чего возмутитель спокойствия был задержан приставами и передан сотрудниками правоохранительных органов", - рассказала Ляпина.