Приговор за аферу экс-главе отдела управделами президента признан законным

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23 апреля 2012, 13:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта politbox.ru

В Москве законность приговора Кунцевского суда экс-начальнику контрольного отдела медорганизаций Главного контрольного управления управделами президента РФ Владимиру Корнияке, получившему четыре года за мошенничество, подтвердил в понедельник Мосгорсуд.

Корнияка просил об освобождении из-под стражи, отмене приговора Кунцевского суда Москвы и прекращении уголовного дела, напоминает агентства РАПСИ.

Напомним, по данным следствия, бывшие высокопоставленные госслужащие вымогали взятку, когда проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности подведомственного Управделами президента медицинского учреждения. Задержаны они были в мае 2010 года правоохранительными органами, которым оказывало поддержку их ведомство.

19 ноября 2010 года Владимир Корнияка был арестован решением Замоскворецкого суда Москвы.

Кунцевский районный суд назначил экс-начальнику отдела четыре года лишения свободы, а также оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Второй фигурант дела - подчиненный Корнияки Игорь Ерашов - получил три года условно.

Виновными фигуранты дела себя не признали.