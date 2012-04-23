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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Ленобласти обокрали храм

23 апреля 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vladnews.ru
vladnews.ru

В деревне Большая Вруда Волосовского района Ленинградской области обокрали храм Успения Пресвятой Богородицы.


Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в период с 11 часов 18 апреля до середины дня 20 апреля неизвестный преступник, взломав оконную решетку и выдавив створку стеклопакета, проник в церковь, откуда похитил  12 икон: «Господние Праздники», лик Макария Калязинского, Тихвинской Божьей Матери, Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы, Иоанна Богослова, Николая Чудотворца со Святой Тамарой, «Десять святых» и другие.


Историческая и культурная ценность похищенного и название остальных икон устанавливаются.
Видеонаблюдение на храме и прилегающей территории отсутствует. Храм сигнализацией не оборудован, сторожа нет.

АН