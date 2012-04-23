В Ленобласти обокрали храм

//Криминал

23 апреля 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vladnews.ru

В деревне Большая Вруда Волосовского района Ленинградской области обокрали храм Успения Пресвятой Богородицы.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в период с 11 часов 18 апреля до середины дня 20 апреля неизвестный преступник, взломав оконную решетку и выдавив створку стеклопакета, проник в церковь, откуда похитил 12 икон: «Господние Праздники», лик Макария Калязинского, Тихвинской Божьей Матери, Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы, Иоанна Богослова, Николая Чудотворца со Святой Тамарой, «Десять святых» и другие.



Историческая и культурная ценность похищенного и название остальных икон устанавливаются.

Видеонаблюдение на храме и прилегающей территории отсутствует. Храм сигнализацией не оборудован, сторожа нет.