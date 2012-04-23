В Петербурге в субботу погибли четверо детей

//Криминал

23 апреля 2012, 12:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», трупы 4-летней девочки и ее 2-летнего брата были обнаружены 21 апреля в 20:40 после пожара в квартире дома 155, корп. 2 по Пискаревскому проспекту.



Около 9 часов утра в квартире дома 2/1 по Яхтенной улице без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп трехмесячного мальчика. Тело отправлено в морг для установления причины смерти. Квартира на профилактическом учете не состоит.



этот же день в 11:20 в квартире дома 76 по проспекту Космонавтов без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп годовалой девочки. Причина ее смерти также выясняется.



В Ленинградской области тяжело травмирована семилетняя девочка. Она была госпитализирована в Волховскую ЦРБ 21 апреля в 13:55 из квартиры в доме на улице Суворова в городе Новая Ладога с закрытой черепно-мозговой травмой, в коме неясной этиологии, в тяжелом состоянии. Родителям малышка жаловалась, что 13 апреля в детском саду ударилась головой.