В городе Колпино под Петербургом из банкомата ВТБ24 похищена крупная сумма

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23 апреля 2012, 12:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 20 апреля в полицию Колпинского района обратился замначальника отдела обеспечения безопасности филиала ЗАО «ВТБ24», который рассказал, что 19 апреля около 22 часов в магазине «пятерочка» на Пролетарской улице, дом 60, неизвестный преступник отжал замок двери банкомата и похитил 1 миллион 711 400 рублей.



Банкомат оборудован охранной сигнализацией с выводом на пульт одного из охранных предприятий. Сигнал поступил в 22 часа, но охранники не выезжали на месте преступления, так как у банка с ними не был перезаключен договор.

В настоящее время изучаются видеозаписи с камер, установленных в магазине.