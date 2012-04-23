Следственный комитет забирает у полиции дело о нападении на эколога Дмитриева

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23 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта newsmsk.com

Уголовное дело по факту нападения на активиста движения "В защиту Химкинского леса" Алексея Дмитриева Следственный комитет России намерен изъять из органов полиции, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Он пояснил, что ходатайство в прокуратуру направлено в связи с большим общественным резонансом этого дела. Есть шанс, что уголовное дело по этому инциденту будет переквалифицировано.

"АН" писали, что избитый 16 апреля Алексей Дмитриев был госпитализирован с сотрясением мозга. Дмитриев был жестоко избит неизвестными в подъезде собственного дома.

Подмосковная полиция нападение на Дмитриева квалифицировала как грабеж. Однако активисты движения "В защиту Химкинского леса" настаивают, что нападение напрямую связано с активной гражданской позицией Дмитриева, который, в частности боролся с точечной застройкой и вырубкой зеленых зон.