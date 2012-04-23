Сотрудница филиала Сбербанка украла миллион со счетов вкладчиков

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23 апреля 2012, 09:58 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта nalogi.ru

В Омской области контролёр-кассир филиала Сбербанка России в посёлке Большеречье обворовала 35 земляков. Со счетов клиентов СБ РФ - жителей района - чуть больше чем за год она умудрилась "увести" более миллиона рублей.

"Женщина, работая в должности контролера-кассира одного из филиалов отделения ОАО "Сбербанк России", в период с 30 июня 2010 года по 19 октября 2011 года присвоила денежные средства не менее 35 жителей Большереченского района, являющихся клиентами банка, на общую сумму более 1 миллион рублей", - сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, после возбуждения уголовного дела кассир была уволена. ОАО "Сбербанк России" в полном объеме возместило причиненный гражданам ущерб. В рамках расследования банк предъявил к женщине исковые требования на сумму ущерба. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статьям "растрата" и "мошенничество" УК РФ.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в понедельник.