Покушение на гендиректора череповецкого ЧОПа в Вологодской области

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23 апреля 2012, 09:25 [ «Аргументы Недели. Вологда» ]

Фото с сайта radiomayak.ru

В Вологодской области на станции техобслуживания в понедельник обнаружено самодельное взрывное устройство под днищем автомобиля гендиректора частного охранного предприятия в Череповце. Взрывотехники обезвредили взрывчатку на месте.

"Устройство, состоящее из двух тротиловых шашек весом 150 граммов нашли под днищем машины в помещении станции техобслуживания. Автомобиль принадлежит главе местного ЧОПа", - сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.