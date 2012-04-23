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Покушение на гендиректора череповецкого ЧОПа в Вологодской области
23 апреля 2012, 09:25 [ «Аргументы Недели. Вологда» ]
В Вологодской области на станции техобслуживания в понедельник обнаружено самодельное взрывное устройство под днищем автомобиля гендиректора частного охранного предприятия в Череповце. Взрывотехники обезвредили взрывчатку на месте.
"Устройство, состоящее из двух тротиловых шашек весом 150 граммов нашли под днищем машины в помещении станции техобслуживания. Автомобиль принадлежит главе местного ЧОПа", - сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.
ЛБ