Обстреляны разведчики внутренних войск в Дагестане, один из нападавших убит

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23 апреля 2012, 09:16 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта slovo.ua

На Северном Кавказе утром понедельника в Карабудахкентском районе Дагестана совершено нападение на военнослужащих внутренних войск, один из нападавших убит, несколько скрылись. Сотрудники МВД России не пострадали.

"В республике Дагестан в 9 часов воскресенья в 4 километрах от населенного пункта Какамахи Карабудахкентского района в лесном массиве в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащими ВВ МВД России они были обстреляны неизвестными. Пострадавших среди личного состава нет. Ответным огнем один из нападавших нейтрализован, остальные скрылись", - сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

При осмотре прилегающей местности обнаружены два тайника, из которых изъято: пулемет Калашникова, автомат Калашникова, граната Ф-1, 610 патронов различного калибра, продукты питания, камуфлированная одежда и три туристические палатки.

Личность убитого устанавливается.