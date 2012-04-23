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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Посетительница кафе избила полицейского

23 апреля 2012, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ночь на воскресенье девушка избила сотрудника полиции. Инцидент произошел в кафе на Ленинском проспекте. По данным МВД России, сообщение о случившемся поступило на пульт охраны в 01.15.

На пульт охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки охраняемого кафе. Прибывшие на место  происшествия, полицейские, попытались успокоить группу посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ одна из девушек начала оскорблять полицейского, передает Интерфакс. После этого девушка напала на сотрудника полиции и стала бить его ногами и руками. Нападавшая была задержана и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

ЕЛ

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