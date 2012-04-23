Посетительница кафе избила полицейского

//Криминал

23 апреля 2012, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ночь на воскресенье девушка избила сотрудника полиции. Инцидент произошел в кафе на Ленинском проспекте. По данным МВД России, сообщение о случившемся поступило на пульт охраны в 01.15.

На пульт охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки охраняемого кафе. Прибывшие на место происшествия, полицейские, попытались успокоить группу посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ одна из девушек начала оскорблять полицейского, передает Интерфакс. После этого девушка напала на сотрудника полиции и стала бить его ногами и руками. Нападавшая была задержана и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.