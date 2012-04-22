В Саратовской области суд арестовал чиновника, задавившего ребенка

//Криминал

22 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратовской области суд арестовал главу райцентра Питерка Алексея Желудкова. Чиновника обвиняют в том, что он насмерть задавил ребенка. Желудков решением суда был заключен под стражу сроком на два месяца.

По информации ГИБДД, 19 апреля около 20.10 по мск 46-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 14-велосипедиста в селе Питерка. Преступник скрылся с места происшествия, передает РИА Новости. Мальчик скончался. Автомобиль принадлежал главе администрации райцентра и председателю местного собрания депутатов Алексею Желудкову.