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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Саратовской области суд арестовал чиновника, задавившего ребенка

22 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратовской области суд арестовал главу райцентра Питерка Алексея Желудкова. Чиновника обвиняют в том, что он насмерть задавил ребенка. Желудков решением суда был заключен под стражу сроком на два месяца. 

По информации ГИБДД, 19 апреля около 20.10 по мск 46-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 14-велосипедиста в селе Питерка. Преступник скрылся с места происшествия, передает РИА Новости. Мальчик скончался. Автомобиль принадлежал главе администрации райцентра и председателю местного собрания депутатов Алексею Желудкову. 

ЕЛ

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