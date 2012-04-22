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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Подмосковье произошла массовая драка у рынка в Чехове

22 апреля 2012, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области произошла массовая драка у центрального рынка в Чехове. В результате погибли два человека. Еще один был доставлен в больницу. В драке принимали участие около 10 человек. 

Как отмечает Следственный комитет России, массовая драка произошла в воскресенье, 22 апреля. Один человек от полученных ранений скончался на месте. Второй умер по дороге в больницу, передает РИА Новости. Еще один человек был госпитализирован. Предварительная причина конфликта - долги. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

ЕЛ

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