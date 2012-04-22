В Махачкале уничтожен боевик

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22 апреля 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов уничтожили члена бандподполья. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 апреля в населенном пункте Хушет, в пригороде Махачкалы.

В 17:30 сотрудники ФСБ уничтожили члена бандподполья Губденской группировки. Имя ликвидированного - Магомедзагир Магомедов, передает Интерфакс. Боевик передвигался в автомобиле. Он открыл огонь в ответ на просьбу сдаться. Сотрудники правоохранительных органов в результате инцидента не пострадали.