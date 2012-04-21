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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве мужчина устроил пальбу по знакомым и полицейским

21 апреля 2012, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на Измайловском шоссе у дома 73, где проходил вернисаж,  повздорили трое мужчин,  один из участников конфликта открыл стрельбу по двум другим, ранив их. Стрелявшего попытались задержать полицейские.

Тот начал стрелять по машине сотрудников правоохранительных органов. Через некоторое время мужчину смогли задержать и его доставили в отделение полиции.
Раненых увезли на «скорой» в больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего. Им оказался уроженец Азербайджана 1966 года рождения.

НС

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