Сотрудника информагентства расстреляли в банкетном зале Дербента

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21 апреля 2012, 01:17 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта news.rambler.ru

В пятницу около 22 часов в Дербенте был убит главный бухгалтер республиканского информационного агентства "Дагестан" Рамазан Новрузалиев, сообщил в ночь на субботу представитель Следственного управления СКР по Дагестану.

Неизвестный "около 22:00 мск в банкетный зал "Хаял" молодой человек зашел в кабинку, где отдыхал Наврузалиев и расстрелял его из пистолета". От полученных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.

"Убийцу по "горячим следам" задержать не удалось. В настоящее время следственная группа проверяет обстоятельства случившегося. Тело убитого будут осматривать эксперты", - приводит слова источника в СКР РИА "Дагестан".

Между тем, камеры видеонаблюдения зафиксировали людей, с кем Рамазан заходил в банкетный зал. Следователи уже приступили к их изучению.

Рамазан Новрузалиев проработал в РИА "Дагестан" два месяца. Кроме основной деятельности он был активным волонтером благотворительного фонда "Чистое Сердце". У него остались жена и двое детей.

По предварительным данным следствия, Наврузалиева расстрелял сын хозяина заведения, у которого с ним были неприязненные отношения. В настоящее время принимаются меры по задержанию предполагаемого убийцы.