Полицейские ответным огнём расстреляли автомобилиста в Кабардино-Балкарии

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20 апреля 2012, 23:14 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта vesti.ru

Несколько часов назад в центре Кабардино-Балкарии неизвестный напал на полицейских в Чегемском районе. Правоохранники открыли ответный огонь, и злоумышленник, личность которого устанавливается, был убит на месте.

"В 21:00 на дороге Нальчик-Прохладный сотрудники республиканского МВД остановили автомобиль "Лада Приора" для проверки документов. Из машины был открыт огонь", — рассказали в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Пострадавших среди правоохранителей нет. Сейчас следователи обследуют место происшествия.