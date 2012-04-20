Эстонскому кибер-аферисту Иванову грозит 85 лет тюрьмы в США

//Криминал

20 апреля 2012, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта Lenta.ru

В Нью-Йорк из Таллина доставлен под конвоем 27-летний хакер Антон Иванов - эстонец русского происхождения. Ему грозит 85 лет тюрьмы. В ближайшее время эстонские власти выдадут американцам и еще одного подозреваемого по делу о кибермошенничестве.

В четверг днем по местному времени Иванов, арестованный эстонскими властями 8 ноября 2011 года и обвиняющийся в грандиозной кибер-афере, предстал перед манхэттенским судьей-магистратом Деброй Фримен для первоначального оформления. Виновным себя он не признал.

Иванов проходит по делу вместе с Владимиром Цациным, Тимуром Герасименко, Дмитрием Егоровым, Валерием Алексеевым и Константином Полтевым, которые тоже были арестованы в Эстонии в ноябре прошлого года и находятся там под стражей. Все они являются эстонскими гражданами. Седьмой обвиняемый, россиянин Андрей Тааме, находится в бегах.

Как утверждается в обвинении, подозреваемые не только с помощью вирусов переправляли поисковые запросы на рекламные объявления, но и заменяли рекламу на сайтах, которые посещали пользователи. При этом хакерам удавалось предотвращать установку на компьютерах антивирусных программ. За свои действия злоумышленники, как полагает ФБР, получили 14 миллионов долларов.

Группировка, действовавшая с 2007 до октября 2011 года, выдавала себя за легальное агентство. По данным американских властей, всего было заражено более четырех миллионов компьютеров в более чем 100 странах, в том числе как минимум 500 тысяч компьютеров в США. Некоторые зараженные компьютеры принадлежали NASA.

В ближайшее время Эстония может выдать США и Валерия Алексеева. В обозримом будущем этот вопрос должен появиться на повестке дня заседания правительства, утверждает портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.

В числе предъявленных Иванову обвинений – преступный сговор с целью совершения мошенничества и взлома чужих компьютеров. Ему грозит до 85 лет тюрьмы.

Это дело поручено федеральному судье Льюису Каплану, который назначил следующее заседание на 23 апреля.

"АН" писали, что в марте в США 23-летний выходец из Вологды Николай Гарифулин приговорен федеральным судом Манхэттена к двум годам тюрьмы за участие в преступной группе, которая использовала поддельные банковские счета для похищения $3 млн у небольших американских компаний и частных лиц.

Напомним, в октябре 2010 года ФБР обвиняла 21 россиянина в соучастии в кибермахинациях. По фальшивым иностранным документам они открывали банковские счета для перевода похищенных средств, получая за это до 10% от суммы преступной сделки.

От действий хакеров пострадали Bank of America, TD Bank, JPMorgan Chase Bank, Wachovia и HSBC Bank. Большинство осужденных ограничились штрафными санкциями и экстрадицией, наибольший срок – 4 года – получил Касум Адигюзелов.