Группа боевиков уничтожена в Дагестане, мирное население не пострадало

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20 апреля 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта НАК ФСБ

На Северо-Западе Дагестана накануне ночью, в ходе отработки имеющейся в оперативном штабе НАК информации, уничтожены два боевика и активный пособник "хасавюртовской" бандгруппы, уроженцы местного селения Баммаюрт.

Полицейские в Хасавюрте попытались остановить автомобиль ВАЗ 2107. Находившиеся в нем люди не выполнили указания остановиться, открыли беспорядочную стрельбу из автоматов и ответным огнем были убиты.

"Предварительно бандиты опознаны как: находящийся в федеральном розыске Рамазан Саритов, 1983 г.р. – главарь одной из групп, действующей на территории республики, Залимхан Куцаев, 1986 г.р. – член бандгруппы и активный пособник бандитов — Арсен Какаев, 1984 г.р. Все они были уроженцами с. Бамматюрт Хасавюртовского р-на, на счету бандгруппы — немало преступлений террористической направленности: вымогательства денежных средств у предпринимателей, обстрелы и взрывы в магазинах, подрывы автомобилей, посягательства на убийство сотрудников правоохранительных органов", - сообщает в пятницу информационный центр Национального антитеррористического комитета ФСБ.

При осмотре автомобиля были обнаружены автоматы, боеприпасы и несколько гранат.

В результате проведённых мероприятий жертв среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет.

"АН" писали, что сегодня стало известно, что в Ставропольском крае в ходе спецоперации по ликвидации боевиков, которая проходила в ночь на 10 апреля в Минводах, пострадал мирный местный житель.

Ранее, 3 апреля в Ингушетии спецназовцы по ошибке убили трёх рабочих местного кирпичного завода. Однако местный Национальный антитеррористический комитет 3 апреля публично объявил погибших шахидами, извратив факты. За ложь перед родственниками погибших пришлось "отдуваться" главе республики.