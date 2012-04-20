Спецназ опять промахнулся: подстрелили мирного жителя при ликвидации боевиков

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20 апреля 2012, 19:38 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта НАК ФСБ

В Ставропольском крае в ходе спецоперации по ликвидации боевиков, которая проходила в ночь на 10 апреля в Минеральных Водах, пострадал мирный местный житель, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Факт такой имел место быть. Молодой человек попал в поле обстрела лиц, которые были ликвидированы. Он ранен в ногу и госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все жители дома, в котором проходила спецоперация, были предупреждены об этом и выведены из своих квартир. Не известно, как пострадавший вместе со своим другом, который не пострадал, оказались в это время в зоне проведения спецоперации.

Собеседник агентства добавил, что пострадавший, скорее всего, проживал в доме, где были ликвидированы боевики.

"АН" писали, что в ночь на 10 апреля в результате двух успешных спецопераций в Минеральных Водах и Нефтекумском районе были уничтожены девять боевиков, готовивших теракты на Ставрополье па Пасху и майские праздники. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщал НАК ФСБ.

Напомним, 3 апреля в Ингушетии спецназовцы по ошибке убили трёх рабочих местного кирпичного завода. Однако местный Национальный антитеррористический комитет 3 апреля публично объявил погибших шахидами, извратив факты. За ложь перед родственниками погибших пришлось "отдуваться" главе республики.