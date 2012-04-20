МИД РФ: в японской Иокогаме зверски зарезали 19-летнюю хабаровчанку (ВИДЕО)

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20 апреля 2012, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Японии установили личность россиянки, зарезанной накануне ночью в одной из квартир портового города Иокогама. Убита 19-летняя уроженка Хабаровска Филимонова Анна Александровна, сообщил в пятницу МИД РФ.

"20 апреля в одной из квартир жилого дома в г. Иокогама было обнаружено тело погибшей женщины, которая, по информации местной полиции, является гражданкой Российской Федерации Филимоновой Анной Александровной, 28.01.1993 г.р., уроженкой г. Хабаровска. Посольством установлена связь с родственниками погибшей, им оказывается содействие в организации приезда в Японию. В Иокогаму направлен консульский сотрудник для выяснения обстоятельств случившегося", говорится в сообщении МИД РФ на ведомственном сайте.

"АН" писали, что русская девушка была найдена мертвойяпонском городе Иокогама.

Напомним, по сообщению правоохранительных органов города, 19-летняя россиянка скончалась от многочисленных ножевых ранений в грудь и живот. Соседи утверждают, что ночью из ее квартиры доносились громкие крики. Тело погибшей обнаружили ее знакомые — граждане Японии и Перу. В настоящее время они задержаны и дают показания. Полиция также продолжает поиски орудия убийства, которое убийца мог сбросить в близлежащую реку.

Жилой дом, где произошел инцидент, расположен в одном из самых оживленных районов Иокогамы, там находятся многочисленные магазины и увеселительные заведения.