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Горе-мамашу, у которой отобрали дочку, могут посадить за попытку получить маткап
20 апреля 2012, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Удмуртии, горе-мамаша, лишенная родительских прав в отношении первого ребенка, привлечена к уголовной ответственности за попытку незаконного получения маткапитала. За попытку надуть Пенсионный фонд её могут посадить на 6 лет.
Прокуратура Балезинского района предотвратила факт незаконного получения сертификата на материнский капитал одной из жительниц п. Балезино.
Прокурорской проверкой установлено, что в феврале 2012 года Касимова Алена обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Балезинском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, указав, что является матерью двоих детей — девочки 2001 года рождения и мальчика 2011 года рождения.
"При подаче заявления Касимова указала, что в отношении дочери была лишена родительских прав в 2003 году, однако в 2009 году восстановлена в родительских правах. При этом она была предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в пятницу.
Согласно российским законам при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки лиц, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав.
"Установлено, что Касимова была осуждена в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей в отношении своей дочери, лишена родительских прав и в последующем в родительских правах не восстанавливалась.
Таким образом, Касимова, используя ребенка, в отношении которого лишена родительских прав, пыталась незаконно получить бюджетные средства в размере 387 тыс. 640 руб", - говорится в сообщении ГПРФ.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении Касимовой возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере.