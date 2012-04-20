На Ставрополье расследуют гибель 9-летнего мальчика, найденного повешенным

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20 апреля 2012, 16:08 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта sledcomrf.ru

На Ставрополье за доведение до самоубийства 9-летнего ребёнка возбуждено уголовное дело. Мальчик был обнаружен повешенным на территории домовладения в селе Грушевское Александровского района, где он проживал.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 15 апреля.

"Учитывая неочевидность смерти малолетнего, по данному факту Александровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, следствие устанавливает условия проживания и воспитания ребенка, круг его общения, взаимоотношения с родителями, педагогами и сверстниками.

Расследование уголовного дела продолжается.