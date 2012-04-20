24-летний армянин, изнасиловал и задушил мачеху, а себе порезал вены

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20 апреля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

В Буденновском районе на Ставрополье 24-летний местный житель Владислав Саркисян признан виновным в изнасиловании и убийстве мачехи. Суд в пятницу приговорил его к 18 годам лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2010 года Саркисян, находясь дома, решил изнасиловать свою мачеху. С этой целью он нанес потерпевшей два удара обрезком металлической трубы в область головы, в результате чего женщина потеряла сознание и упала. После этого Саркисян переместил ее на кровать, изнасиловал и задушил шнуром из синтетической ткани. Затем с целью самоубийства Саркисян попытался перерезать лезвием себе вены, однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив", - говорится в сообщении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Собранные Буденновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по регионудоказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Саркисяну, признанному виновным в совершении преступлений по двум статьям: убийство, сопряженное с изнасилованием и изнасилование.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.