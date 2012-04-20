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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Северной Осетии сержанта задержали при попытке сбыть самодельную бомбу

20 апреля 2012, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали военнослужащего, который пытался продать самодельное взрывное устройство. Как отмечает Следственный комитет РФ, сержант был задержан с поличным. 

Самодельное взрывное устройство состояло из взрывчатого вещества (пластид) и 112 патронов к пистолету Макарова калибра 9 миллиметров. Силовиками был задержан старший сержант Рамиль Рахимов, передает Интерфакс. Помимо этого, у задержанного был изъят целый военный арсенал: 138 патронов к пистолету Макарова, граната, взрыватель ручных гранат, десять тротиловых шашек, несколько разных детонаторов, огнепроводной и детонирующий шнуры, дымовая граната, две зажигательные трубки "ЗТП" и два имитационных патрона.

ЕЛ

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