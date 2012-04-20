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20 апреля 2012, 13:28 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как сообщает «Фонтанка», вечером 19 апреля сотрудники правоохранительных органов были вызваны в мини-отель «Алекс» на Богатырском проспекте, 51. Там в одном из номеров было обнаружено тело женщины, вскрывшей себе вены в ванной.



По предварительным данным, петербурженка Елена Дунаева сняла номер и покончила жизнь самоубийством, написав в предсмертной записке «Прости». По информации, которая имеется у сотрудников полиции, 28 апреля в одном из издательств города должна была выйти книга под авторством Дунаевой, по поводу чего она якобы сильно переживала.