В Выборгском районе Петербурга девушка упала с 20-метровой высоты и выжила

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20 апреля 2012, 13:23 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

inforotor.ru

Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 8 часов утра от дома 12/9 по улице Симонова в Городскую больницу №3 с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом левого плеча, тупой травмой живота, в тяжелом состоянии была госпитализирована 22-летняя жительница Республики Тыва.



Сама пострадавшая рассказала медикам, что в 7:10 упала с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже. Жилище приезжая снимает.

По факту происшествия ведется проверка.