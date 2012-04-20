Под Петербургом ограбили коттедж

//Криминал

20 апреля 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

wek.com.ua

В деревне Вирки-2 Всеволожского района Ленинградской области накануне было совершено нападение на частный дом, расположенный на Центральной улице.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 16 часов в коттедж через незакрытую дверь вошли двое неизвестных преступников в масках. Угрожая пистолетом хозяйке дома, 34-летней неработающей петербурженке, уроженке Азербайджана, разбойники похитили 300 тысяч рублей, 200 долларов и ювелирные изделия стоимостью 70 тысяч рублей, после чего связали женщину и скрылись.

В доме, на втором этаже, в своей комнате, находилась дочь хозяйки, восьмилетняя ученица гимназии «Петершуле». Преступники ее не заметили. Девочка видела из окна, как люди в масках сели в красную машину и уехали.