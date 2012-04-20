В Петербурге похищен годовалый ребенок

//Криминал

20 апреля 2012, 13:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В Адмиралтейском районе вчера был похищен годовалый ребенок. Около 15 часов в мини-гостинице «Форвард» (Московский пр., дом 6) сожитель 17-летней жительницы города Колпино, 20-летний гражданин Таджикистана Диловар Хасанов, угрожая физической расправой, забрал у несовершеннолетней нее дочь Диану. Девочке 1 год и два месяца.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», приезжий потребовал за ее возвращение регистрацию в Санкт-Петербурге для получения гражданства России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой 2 отдела полиции Хасанов задержан, ребенок возвращен матери.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).