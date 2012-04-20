В Питере неизвестный ударил ножом мужчину на Вознесенском проспекте

//Криминал

20 апреля 2012, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге неизвестный ранил мужчину ножом на Вознесенском проспекте. В настоящее время правоохранительные органы Адмиралтейского района выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел вечером в четверг. Около 23 часов 18 апреля у дома 55 по Вознесенскому проспекту 37-летний петербуржец получил удар ножом от неизвестного. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу, передает Фонтанка.ру. Сообщение в полицию поступило из Военно-медицинской академии. Именно тул был госпитализирован раненый.