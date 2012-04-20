В Нижнем Новгороде чиновника ФМС задержали за взятку

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20 апреля 2012, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки был задержан замначальника районного отдела управления Федеральной миграционной службы (ФМС) по Нижегородской области.

Как отмечает Следственный комитет России, 10 апреля преступник получил от гражданина взятку в размере 7,5 тысяч рублей. Он вымогал деньги за постановку на миграционный учет граждан Узбекистана, передает РБК. Чиновник, в отношении которого было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса РФ, был назначен на новую должность только 30 марта.