В Твери из банкомата украли более 1,3 млн рублей

//Криминал

20 апреля 2012, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Твери трое преступников в масках ограбили банкомат, расположенный в здании Тверского государственного университета в доме 33 по улице Желябова. Инцидент произошел утром в четверг.

Из банкомата украли более 1,3 миллиона рублей. В настоящее время оперативники разыскивают трех преступников, совершивших ограбление, передает РИА Новости. Ограбление произошло между 04.20 и 05.00 часами утра. Угрожая расправой, преступники связали сторожа и взломали банкомат.