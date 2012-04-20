Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Твери из банкомата украли более 1,3 млн рублей

20 апреля 2012, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Твери трое преступников в масках ограбили банкомат, расположенный в здании Тверского государственного университета в доме 33 по улице Желябова. Инцидент произошел утром в четверг.

Из банкомата украли более 1,3 миллиона рублей. В настоящее время оперативники разыскивают трех преступников, совершивших ограбление, передает РИА Новости. Ограбление произошло между 04.20 и 05.00 часами утра. Угрожая расправой, преступники связали сторожа и взломали банкомат. 

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан