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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве двое неизвестных напали на аптеку

19 апреля 2012, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-западе Москвы двое неизвестных совершили разбойное нападение на аптеку. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 апреля. Преступление было совершено примерно в 18.30 по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 50. 


По предварительной информации, двое вооруженных пистолетами мужчин ворвались в помещение аптеки. Угрожая оружием, преступники забрали деньги из кассы и личные вещи сотрудников, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

ЕЛ

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