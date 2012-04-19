В Москве двое неизвестных напали на аптеку

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19 апреля 2012, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-западе Москвы двое неизвестных совершили разбойное нападение на аптеку. Инцидент произошел вечером в четверг, 19 апреля. Преступление было совершено примерно в 18.30 по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 50.



По предварительной информации, двое вооруженных пистолетами мужчин ворвались в помещение аптеки. Угрожая оружием, преступники забрали деньги из кассы и личные вещи сотрудников, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.