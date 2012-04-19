Пожарные пресекли драку 40 подростков

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19 апреля 2012, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пожарные пресекли потасовку с участием порядка 40 человек. Инцидент произошел в четверг, 19 апреля. В районе дома 16 в Мирском переулке подростки пытались в агрессивной манере выяснять отношения.

Группа подростков, состоявшая из 30-40 человек вела себя агрессивно. Собравшиеся начали избивать молодого человека, передает РИА Новости. В это время мимо места происшествия проезжал автомобиль МЧС, возвращавшийся с пожара. В результате пожарные остановились и вызвали полицию, потасовка была пресечена.