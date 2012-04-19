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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Неизвестные расстреляли бизнесмена в центре Москвы

19 апреля 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве несколько уроженцев кавказских республик расстреляли бизнесмена. Инцидент произошел в центре города. В припаркованном возле дома 6 по Пресненскому валу автомобиле Toyota Land Cruiser был обнаружен убитый мужчина.

Полиция разыскивает несколько уроженцев кавказских республик по подозрению в совершении убийства бизнесмена. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, очевидцы сообщили о нескольких преступниках. Все они по внешнему виду - уроженцы кавказских республик. Пассажирка автомобиля была  тяжелыми ранениями доставлена в институт имени Склифосовского. Было установлено, что мужчина, 1959 года рождения, скончался от огнестрельного ранения в голову. Личность убитого установлена, это Ильгар Оглы Джабраилов. Джабраилов занимал должность генерального директора компании "Мега колор". 

ЕЛ

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